Son dakika gündem: Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 34, Suudi Arabistan'da 13 kişi daha hayatını kaybetti.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 34 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 47 yeni vaka tespit edildi, 1094 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle toplam can kaybının 2 bin 816'ya, vaka sayısının da 254 bin 656'ya yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 222 bin 344 oldu.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 13 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1253 yeni vaka tespit edildiği, 1043 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 7 bin 716'ya, vaka sayısının 478 bin 135'e, iyileşenlerin sayısının da 459 bin 91'e ulaştığı kaydedildi.