Ümraniye'de hareketli dakikalar - Son Dakika

Ümraniye'de hareketli dakikalar
17.11.2020 21:31
ÜMRANİYE'de şehirlerarası otobüs terminalinde bomba paniği yaşandı.
ÜMRANİYE'de şehirlerarası otobüs terminalinde bomba paniği yaşandı. Otobüste kasklı bir kişinin oturduğunu gören yolcular, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Şüpheli kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde bulunan bir firmaya ait şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Alibeyköy'den Afyon'a gitmek için kafasındaki motosiklet kaskıyla şehirlerarası otobüse binen kimliği belirsiz bir kişi, otobüsteki yolcuların dikkatini çekti ve ondan şüphelenen yolcular durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüphelinin kaskının içinden sarkan kabloları fark etti. Şüpheli polis ekiplerine kendisine birilerinin kaskı taktığını söylemesi üzerine ekipler otobüsteki yolcuları tahliye ederek olay yerine bomba imha ekibi istedi. Polisler, şüphelinin ellerin kelepçeleyerek hareket kabiliyetini kısıtladı. Bomba imha ekipleri, şüphelinin kaskını, içindeki kabloları ve bez parçalarını büyük bir titizlikle çıkarttı. Ekipler şüphelinin yakınlarına ulaştı ve kendisinin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Üzeri aranan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
- İstanbul
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