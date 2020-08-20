Son dakika gündem: Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Zafer Pehlivan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Pehlivan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda genç kızın babası Mustafa Cankel ve taraf avukatları hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Pehlivan, cinayeti tasarlamadığını iddia etti.

Sanık, "Boğazını sıktığımı hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum. Acılı ailesinden özür diliyorum." dedi.

Mütalaasını yenileyen duruşma savcısı, sanığın, maktulü tehdit etme, dövme, boğma, bıçaklama ve ona mektup yazma gibi gerekçelerle olayı planladığını ancak canavarca hisle gerçekleştirmediğini belirtti. Pehlivan'ın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Zafer Pehlivan'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Karara tepki gösterildi

Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan Cankel ailesinin avukatı Alev Öztürk, beklemedikleri bir kararla karşılaştıklarını söyledi.

Mahkeme heyetinin dosyadaki mevcut durumu "tasarlamak" yönünden yeterli bulmadığını anlatan Öztürk, "Bizim açımızdan kesinlikle kabul edilebilir bir karar değil." değerlendirmesinde bulundu.

Sanığın cinayeti tasarlayarak yaptığını ortaya koyan kendi el yazısıyla yazdığı mektuba rağmen ağırlaştırılmış hapis cezasına hükmedilmedini kaydeden Öztürk, "Mücadelemiz kesinlikle bitmedi. Bunun istinaf ve Yargıtay aşaması var. Katil hak ettiği cezayı alana kadar vazgeçmeyeceğiz. Ailenin yüzüne nasıl bakacağımı ve bunu nasıl izah edeceğimi bilmiyorum." diye konuştu.

Öztürk, olayda ihmalleri olduğunu düşündükleri kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

"İnşallah istinaf mahkemesinden dosyamız döner"

Öldürülen genç kızın babası Mustafa Cankel de sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini beklediklerini ifade etti.

Karara tepki gösteren Cankel, "Bir tane ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası değil, on tane verilse bizi kendimize getiremez. Bu şekilde cinayetlerin önü açılmış ve bir nevi af addedilmiş olması anlamına gelir. İnşallah istinaf mahkemesinden dosyamız döner ve sanık hakkettiği cezayı alır." şeklinde konuştu.

Duruşmayı takip etmek için gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise verilen karardan dolayı çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Bazı kadın platformu temsilcileri adliye önünde slogan atarak karara tepki gösterdi.

Olay

Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım 2019'da apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Katil zanlısı Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.