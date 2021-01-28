Son dakika gündem: Üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ın öldürülmesiyle ilgili dava - Son Dakika

Son dakika gündem: Üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ın öldürülmesiyle ilgili dava

28.01.2021 17:13
Son dakika gündem: Üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ın öldürülmesiyle ilgili dava, System.String[]

Son dakika haberleri: Muğla'da üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan eski erkek arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

Muğla'da üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan eski erkek arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya Şenpınar'ın annesi Aruz Şenpınar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Kadın Hakları Derneği üyeleri ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Selim Ahmet Kemaloğlu ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Duruşmada olay günü görevli olan polis memurları ile 112 Acil Servis ekipleri tanık olarak dinlendi.

Komiser Yardımcısı A.Ç, olay günü haber merkezinden gelen anons üzerine Kötekli Mahallesi'ne gittiklerini, bölgeye ulaştıklarında apartman girişinden daire kapısına kadar kan izleri ve sapı olmayan bıçak gördüklerini söyledi.

Kapıyı çalmalarına rağmen açılmadığını ve içeriden kilitlendiğini anlatan A.Ç, şunları kaydetti:

"Bu sırada diğer ekip arkadaşlarım apartmanın etrafını dolaşarak arka tarafta bulunan camı kırıp içeri girdikten sonra kapıyı açtılar. Biz sağlık ekipleri ile içeri girdiğimizde erkek şahıs bıçağı göğsüne saplamış şekilde, bayan şahıs ise hareketsiz bir şekilde yatıyordu. 'İçeri girmeyin' diyerek yataktan kalkıp bıçakla üzerimize yürüdü o esnada silahlarımızı çektik ve bıçağı bırakmasını söyledik.

Sanık, yaranın etkisiyle sendeledi ve bu esnada sanığı etkisiz hale getirdik."

Daha sonra sağlık ekiplerini odaya aldıklarını ifade eden A.Ç, "Ekipler, Zeynep Şenpınar'ın öldüğünü söyledi. Daha sonra yaralı olan sanığa müdahale ederek ambulansa aldılar. Sanık, bu sırada 'Zeynep'i ben öldürdüm, benim de yaşamaya hakkım yok.' diyordu." şeklinde konuştu.

Olaya müdahale eden sağlık çalışanı S.A. da ihbar üzerine olay yerine gittiklerinde kapının açılmadığını, bu nedenle polisi çağırdıklarını söyledi.

Polis ekiplerinin camı kırarak içeriden kapıyı açmasının ardından odaya girdiklerini anlatan S.A, "Odaya girdiğimizde sanık bıçakla üzerimize yürüdü. Biz de dışarı kaçtık. Daha sonra polis ekipleri tekrar sanığı etkisiz hale getirince yaptığımız kontrolde Zeynep'in kalbi durmuş, nabzı atmıyordu ve ölmüştü. Yaralı olağan sanığa müdahale ettik. Başka bir ambulans gelerek sanığı hastaneye götürdü." ifadelerini kullandı.

Sanık Kemaloğlu ise mahkemeden telefon kayıtları ve mesajlarının dökümümün çıkarılmasını ve tedavi olmak istediğini söyledi.

Zeynep Şenpınar'ın annesi Aruz Şenpınar, sanıktan şikayetçi olduğunu, en ağır cezayı almasını istediğini ifade etti.

İddia makamı, İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesini, sanığın üzerine atılı suçun mahiyeti nedeniyle tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının talep ettiği Kemaloğlu'nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumunca düzenlenecek raporun beklenmesine ve sanığın "HTS talebi"nin reddine karar vererek, dosyada bulunan eksiklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı 20 Nisan'a erteledi.

Davayı takip etmek isteyen Zeynep Şenpınar'ın yakınları, arkadaşları ve çok sayıda kadın derneğinin üyeleri de adliyeye geldi.

Olay

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde Zeynep Şenpınar ile eski erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu arasında 24 Mayıs'ta yaşanan tartışmada bıçakla yaralanan genç kız hayatını kaybetmişti. Vücudunda kesici alet yarası olan Kemaloğlu, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Kadın Hakları, Üniversite, Polis, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ın öldürülmesiyle ilgili dava - Son Dakika


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