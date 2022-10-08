Son dakika gündem: Üniversite öğrencisinin öldüğü motosiklet kazası araç kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Üniversite öğrencisinin öldüğü motosiklet kazası araç kamerasında

08.10.2022 15:49

Son dakika haberleri: Erzurum'da 2 gün önce üniversite öğrencisi motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Erzurum'da 2 gün önce üniversite öğrencisi motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Motosikletiyle seyir halinde iken öğrenim gördüğü Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda, Erol Ç'nin kullandığı 25 ACB 614 plakalı otomobilin yanından geçerken dengesini kaybedip düşerek Orhan P. yönetimindeki 60 KV 131 plakalı servis minibüsünün altında kalan Mustafa Yasin Kurtuluş'un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan sürücüler Erol Ç. ile Orhan P'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı bir araç kamerasınca kayda alındı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza Uşak 3. sayfa haberleri: Uşak'ta bin 322 araç sürücüsüne para cezası kesildi Uşak 3. sayfa haberleri: Uşak'ta bin 322 araç sürücüsüne para cezası kesildi BALIKESİR - Göreve giden polisleri taşıyan araç ile kamyonet çarpıştı BALIKESİR - Göreve giden polisleri taşıyan araç ile kamyonet çarpıştı
Kaynak: AA

Motosiklet, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Üniversite öğrencisinin öldüğü motosiklet kazası araç kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:36 Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
17:03 Önce Vadistanbul şimdi de İstinye Park! Yabancı uyruklu şahıslar silahlı çatışmaya girdi
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:11 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 18:38:01. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Üniversite öğrencisinin öldüğü motosiklet kazası araç kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement