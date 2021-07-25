Ürdün'de hastanede 2 kişinin elektrik kesintisinden öldüğü iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Ürdün'ün başkenti Amman'da korona virüs hastalarının kaldığı bir hastanede 2 kişinin elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Hastaneyi ziyaret eden Sağlık Bakanı Firas Al-Hawari, 2 ölümden 1'inin kesintiden önce gerçekleştiğini, başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Ürdün'ün başkenti Amman'da korona virüs hastalarına tahsis edilen bir hastanede 2 hastanın elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiği iddiası, ortalığı karıştırdı. Hasta yakınları hastane önüne akın ederken, elektrik kesintisine yönelik soruşturma talimatı verildi. Hastaneyi ziyaret eden Sağlık Bakanı Firas Al-Hawari, 2 hastanın yaşamını yitirdiğini doğrularken, ilk ölümün elektrik kesintisinden yaklaşık 20 dakika önce gerçekleştiği bilgisini paylaştı. Diğer ölümün ise kesintiden 1 buçuk saat sonra gerçekleştiğini belirten Bakan Hawari, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Olayda hayatını kaybeden bir kadının eşi ise elektrik kesintisinin yaklaşık 24 dakika sürdüğünü ve sağlık ekiplerinin karısını kurtarmaya çalıştığını, ancak sonuç alamadığını belirtti.

Ürdün'ün önceki Sağlık Bakanı Nathir Obeidat, bir devlet hastanesinde oksijen kesintisi sonrasında korona virüs hastalarının ölümünün ardından istifa etmişti. - AMMAN