Son dakika gündem: Uşak'ta 73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika gündem: Uşak'ta 73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

05.04.2022 21:59
Son dakika gündem: Uşak'ta 73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Son dakika haber: Uşak'ın Banaz ilçesinde 73 yaşındaki kişi evinde ölü olarak bulundu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde 73 yaşındaki kişi evinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Bursalıoğlu Sokak'ta yaşayan Seyit Durmuş'un (73) kapıyı açmaması üzerine komşuları polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri balkon kapısından içeriye girdiğinde Seyit Durmuş'un cesedini buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Durmuş'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

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Cumhuriyet Mahallesi, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Uşak'ta 73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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