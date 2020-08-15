Son dakika gündem: Uşak'ta filyasyon denetimi - Son Dakika

Uşak'ta yeni tip korona virüs teşhisi konan hastalar ve temaslılar evlerinde polis sağlık ekiplerince denetlendi. Ekipler daha sonrasında düğünlerde sosyal mesafe kuralına ilişkin denetlemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" genelgesi doğrultusunda, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın aldığı kararla toplamda 51 filyasyon ekiplerince Covid-19 teşhisi konan hastalar ve temaslıların evlerine gidilip denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde İl Sağlık Müdürlüğünden evlerinde izolasyona tabi tutulan kişilerin bilgilerini alan ekipler, izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığını takip ederek gerekli bilgilendirmeler ve uyarılarda bulundu.

Öte yandan ekipler daha sonrasında da düğünlere giderek sosyal mesafe kuralını denetledi ve vatandaşlara anonsla uyarılarda bulundu. - UŞAK