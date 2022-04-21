Uşak'ın Banaz ilçesinde seramik fabrikasında, yükleme makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, fabrikada pişirme fırınında çalışan Hüsamettin Susal (53), seramik yükleme makinesinin altında kaldı.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Susal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, Banaz Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Uşak'ta seramik fabrikasındaki kazada 1 işçi öldü - Son Dakika