Son dakika gündem: Uşak'ta seramik fabrikasındaki kazada 1 işçi öldü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Uşak'ta seramik fabrikasındaki kazada 1 işçi öldü

21.04.2022 20:31
Son dakika gündem: Uşak'ta seramik fabrikasındaki kazada 1 işçi öldü

Bir son dakika haberine göre Uşak'ın Banaz ilçesinde seramik fabrikasında, yükleme makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde seramik fabrikasında, yükleme makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, fabrikada pişirme fırınında çalışan Hüsamettin Susal (53), seramik yükleme makinesinin altında kaldı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Susal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, Banaz Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Uşak'ta seramik fabrikasındaki kazada 1 işçi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Uşak'ta seramik fabrikasındaki kazada 1 işçi öldü - Son Dakika
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