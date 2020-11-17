Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan Afgan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, il dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Takibe alınan şüpheli bir otomobil, Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.
Otomobildeki Afganistan uyruklu M.M. ve J.J. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yapılan aramada, şüphelilerin üzerinden ve otomobilden bir miktar eroin, 12 gram skunk, 15 gram da metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı mahkemece tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 Afgan uyruklu tutuklandı - Son Dakika