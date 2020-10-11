Son dakika gündem: Uşak Üniversitesi Moda Tasarım bölümü öğrencileri, ilk 18 finalist içerisinde - Son Dakika

Son dakika gündem: Uşak Üniversitesi Moda Tasarım bölümü öğrencileri, ilk 18 finalist içerisinde

11.10.2020 18:53
Son dakika gündem: Uşak Üniversitesi Moda Tasarım bölümü öğrencileri, ilk 18 finalist içerisinde, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Uşak Üniveristesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım bölümü öğrencileri, Bursa FashionWeek tasarım yarışmasında finale çıkan ilk 18 içerisinde yer aldı.

Uşak Üniveristesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım bölümü öğrencileri, Bursa FashionWeek tasarım yarışmasında finale çıkan ilk 18 içerisinde yer aldı.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Bursa FashionWeek "Kozanın İpeğe Yolculuğu " tasarım yarışmasının ön elemesi, İstanbul'da gerçekleşti. İran, Azerbaycan ve Rusya gibi ülkelerden 195 genç tasarımcı başvurduğu yarışmada, Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri Semih Çakar, Hasan Mert Pehlivan ve Vusala Hajieva ilk 18 finalist arasında yer aldı.

Konuyla ilgili olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Şebnem R. Temir Gökçeli; "Birçok üniversiteye göre oldukça yeni bir bölüm olmasına rağmen öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası tasarım yarışmalarında almış oldukları başarılardan büyük mutluluk duymaktayız. Bu tür yarışmalara hız kesmeden öğrencilerimizi teşvik ederek genç tasarımcıları sektöre hazırlayacağız aynı zamanda üniversitemizin adını bu platformlarda duyurmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz Ocak ayında da Moda Tasarımı Bölüm öğrencilerimiz, Louren markasının 30 Ocak 2020'de ilkini gerçekleştirdiği üniversiteler arası mayo tasarım yarışmasına 450 başvurudan belirlenen 10 finaliste girmeye hak kazanarak ikincilik ve dördüncülük ödüllerini almışlardı. Ayrıca öğrencilerimiz Adana'da düzenlenen 8. Uluslararası Portakal Çiçeği tasarım yarışmasında ilk 10 finalist arasında yer almaktadır. Finale kalan öğrencilerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

"Uşak Üniversitesi tasarım konusunda öncü olacak çalışmalar yapmaktadır."

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, finale kalan öğrencileri tebrik ederek Uşak Üniversitesi'nin tasarım konusunda öncü olacak çalışmalar yaptığını belirtti. Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) alanlarında pilot üniversite olan Uşak Üniversitesinin, üç alanı kapsayan ve Türkiye'de bir ilk olan DTS Tasarım Merkezi ile inovatif ürünlerin tasarlandığına dikkat çeken Rektör Savaş "Alanında deneyimli akademisyenlerimizin yetiştirdiği öğrencilerimiz tasarım konusunda başarılara imza atıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Öncü çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir" şeklinde konuştu. - UŞAK

Son dakika gündem: Uşak Üniversitesi Moda Tasarım bölümü öğrencileri, ilk 18 finalist içerisinde

Güzel Sanatlar Fakültesi, Bursa, Moda, Uşak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Uşak Üniversitesi Moda Tasarım bölümü öğrencileri, ilk 18 finalist içerisinde - Son Dakika

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