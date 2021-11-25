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Son dakika gündem: Üsküdar Çocuk Zirvesi'nde 1920 çocuğun katıldığı anketin sonuçları açıklandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Üsküdar Çocuk Zirvesi'nde 1920 çocuğun katıldığı anketin sonuçları açıklandı

25.11.2021 15:46
Son dakika gündem: Üsküdar Çocuk Zirvesi'nde 1920 çocuğun katıldığı anketin sonuçları açıklandı

Son dakika haber... "Üsküdar Çocuk Zirvesi'nde, "Kardeşlik, arkadaşlık ve akranlık" temalı araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

"Üsküdar Çocuk Zirvesi'nde, "Kardeşlik, arkadaşlık ve akranlık" temalı araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Zirve, Üsküdar Belediyesi tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), ARGETUS Araştırma, Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu ile TRT Çocuk'un destekleriyle Nevmekan Sahil'de düzenlendi.

Zirveye, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ev sahipliğinde İlçe Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Koruyucu Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Berrin Sevil Kazancı, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın,

İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik,

Çocuk Zirvesi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Bacanlı ve TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu'nun yanı sıra bazı davetliler katıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, zirvede yaptığı konuşmada, belediye hizmetlerinde çocuk ve gençlere ağırlık verdiklerini söyledi.

Zirvenin bu alanda ilklerden olduğunu belirten Türkmen, "Hepimiz aslında çocukluğumuzdaki saflığı, temizliği, doğruluğu, dürüstlüğü özlüyoruz. Bu araştırmada çocuklar anketlerde duygularını aktardılar. Anket çocuklarla olduğu için sonuçlar net ve berraktır. Sonuçlar çocuklarımızı anlayabilmek ve geleceğimiz için son derece önemlidir." dedi.

Türkmen, Z kuşağıyla ilgili analizlerde çoğu zaman hata yapıldığını, çocukların yetenekleri, düşünceleri ve yaratıcılıklarına odaklanılması gerektiğini kaydetti.

Üsküdar Çocuk Üniversitesi, Bilgi Evleri ve Güzel Sanatlar Akademisi gibi hizmetlerle bu alanda öncü olduklarını anlatan Türkmen, "Üsküdar Çocuk Köyü" projesi için de ön hazırlıkların tamamlandığı ifade etti.

Üsküdar Kaymakamı Demiryürek, zirvede birçok kurumun bir araya gelerek önemli veriler sunduğunu, bu araştırmaların çocukları daha iyi anlamak için önemli olduğunu kaydetti.

Çocukları anlamak için gayret sarf etmek gerektiğini dile getiren Demiryürek, "Onların özgüvenleri, kendilerini doğru ifade edebilme kabiliyetleri ve tercihlerini söyleme yetenekleri çok yüksek. Çocuklarla ilgili olumlu durumlardan yola çıkarak ilerlemeliyiz. Bu araştırma, bu açıdan sadece bir bilimsel araştırma değil medeniyet yaklaşımı oluşturmak için de önemli." diye konuştu.

"Çocukluk dönemin her yılı hatta her ayı önemli"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı ise Üsküdar'ın eğitim çalışmaları alanında örnek bir ilçe olduğunu, zirvenin çocukların dünyasını daha iyi anlamak için iyi bir fırsat sunduğunu söyledi.

Yazıcı, araştırmanın aile ve okul arasındaki bağa işaret ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Çocukluk döneminin her yılı çok değerli hatta ayları bile gelişim açısından birbirinden farklı ve önemli. Bu nedenle mutlaka çocuğun eğitimini aile içinde başlatıp sistemli yürümek gerekiyor. Burada ele alınan arkadaşlık, akranlık ve kardeşlik meselesi aslında çocuğun hayatı, toplumsal rollerini çok yönlü öğrenmesinde çok temel ortamları içeriyor. Burada birincil ortam aile. Aile ve okul arasındaki iletişim de biz eğitimcilerin görevi."

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Durmuşoğlu da çocukların sağlıklı gelişim gösterebilmeleri için medya ile ilişkilerine dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Hassasiyetleri yerli ve milli prensiplerimizle bir araya getirdiğimizde çocuklarımıza güvenle sunabileceğimiz birçok içerik üretme fırsatımız oluyor. Ekran artık sadece televizyon değil, telefonlar ve tabletlerdeki içeriklerin de hassasiyetle takip edilmesi, pedagojik ve psikolojik olarak denetimden geçmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Ankete 10-14 yaş arasındaki 1920 çocuk katıldı

Zirvede, "Çocuklarda Kardeşlik, Arkadaşlık ve Akranlık İlişkisi Araştırması"nın sonuçları paylaşıldı.

İstanbul'un 15 ilçesinden, 10-14 yaş arasındaki 1920 çocuğun katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçları çocuklarda sosyoekonomik durum, aile ilişkileri, arkadaş ilişkileri, sosyal medya kullanımı, hayata bakış ve beklentilerle ilgili birçok veri sunuyor.

Buna göre, çocukların yakın arkadaş sayısı ortalaması 4,1 olurken, katılımcıların yüzde 67,2'i arkadaşlarıyla 4 saate kadar vakit geçiriyor.

Ankete katılan çocukların, "Arkadaşlarınızla ne yapmaktan hoşlanıyorsunuz?" sorusuna yüzde 34,5'i "ders çalışmak", yüzde 57'si "oyun oynamak", yüzde 19,5'i "dijital mecralarda oyun oynamak", yüzde 57,1'i "muhabbet ediyoruz" yanıtını verdi.

Arkadaşlık tercihlerinde ise yüzde 68,6 ile mahalle arkadaşı, yüzde 68,2 ile sokak arkadaşı, yüzde 20,6 ile okul arkadaşı, yüzde 13.6 ile oyun arkadaşı öne çıkıyor.

Ankette arkadaşlara güven ilişkisi yüzde 25,9 ile "çok güveniyorum", yüzde 52,6 ile "güveniyorum" olarak tespit edildi.

Hobilerde ise spor yüzde 38,2, el sanatları yüzde 13,1, müzik yüzde 10,3 ile en çok tercih edilenler arasında yerini aldı.

Araştırmada, çocukların yüzde 28,5'inin sosyal medya üzerinden arkadaş edindiği tespit edilirken buradan tanışılan arkadaşlara güven oranı ise yüzde 48,5 oldu.

Ankete katılan çocukların yüzde 62'si kardeşiyle iyi bir iletişim kurduğunu düşünüyor.

Çocuklar, "Sizden yaşça büyük olanların sizi anladığını düşünüyor musunuz?" sorusuna yüzde 42,1 "pek anlamıyorlar", yüzde 14,2 "hiç anlamıyorlar", yüzde 33,1'i ise "anlıyorlar" cevabını verdi.

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Üsküdar Çocuk Zirvesi'nde 1920 çocuğun katıldığı anketin sonuçları açıklandı - Son Dakika


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