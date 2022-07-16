Burhaniye mahallesi Çamlıca caddesinde 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Çamlıca, İtfaiye, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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