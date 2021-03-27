Son dakika gündem: Üsküdar'da Kız Kulesinde katledilen ağaçların yerine yenileri dikildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Üsküdar'da Kız Kulesinde katledilen ağaçların yerine yenileri dikildi

27.03.2021 14:57
Son dakika gündem: Üsküdar'da Kız Kulesinde katledilen ağaçların yerine yenileri dikildi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Üsküdar Salacak Sahili'nde 17 Mart gecesinde çınar ağaçları katledilirken polis ve zabıta ekipleri zanlıları suçüstü yakalamıştı.

Üsküdar Salacak Sahili'nde 17 Mart gecesinde çınar ağaçları katledilirken polis ve zabıta ekipleri zanlıları suçüstü yakalamıştı. Üsküdar Belediyesi ise katledilen çınar ağaçlarının yerine bugün yenilerini dikti.

17 Mart gece saatlerinde Üsküdar Salacak Sahili'nde 4 zanlının motorlu testere ile kestikleri ve suçüstü yakalandıkları olaydan 10 gün sonra Üsküdar Belediyesi katledilen çınar ağaçlarının yerine yenisini dikti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile birlikte, Üsküdarlı vatandaşlar katıldı. Üsküdarlı çocuklarında katıldığı etkinlikte Başkan Hilmi Türkmen ve Kaymakam Murat Sefa Demiryürek çocuklarla birlikte dikilen ağaçlara toprak atarak can suyu verdi.

Düzenlen programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar Salacak Sahili'ndeyiz. Bu sahilde geçtiğimiz 17 Mart gecesi kimlikleri sonradan belirlenen dört beş tane şahıs gece saat 02.00 sularında buradaki şu güzelim çınar ağaçlarını katlettiler, resmen katlettiler. Şu anda olay zaten yargıda devam ediyor. Kim niye kesti bilmiyoruz ama Yargıya Emniyet Teşkilatımız, zabıta teşkilatımız teslim ettik. Tabii içimiz yanıyor işin doğrusu, bu kadar güzel sahilde şu yetişkin çınarları kesmek, hangi akla mantığı. Anlamak mümkün değil. Bizler de Üsküdar Belediyesi, Kaymakamlığımız ve bizim çınarlarımız dediğimiz büyüklerimizle birlikte yani çınarlarımızla büyüklerimiz de burada bugün bu kesilen ağaçların, çınarların yerine. 4 tane büyük çınar diktik. Ağaçları yerine dikiyoruz. Çınarlarımız derken büyüklerimiz bu sosyal destek grupları var. Vefa grubu. Bu pandemi sürecinde de büyüklerimize gerçekten çok hizmet ettiler. Teşkilatımız, polislerimiz başta olmak üzere zabıta teşkilatımız, tüm kamu kurumlarındaki çalışan personel arkadaşlarımız Vefa Destek Grubu'nu oluşturuyor. Bu büyüklerimiz de evlerindeki ihtiyaçlarını temin sadece bir ekip çalıştı. Bu çınlarımızla hem biz de bir teşekkür edelim diye çınarlarımızla birlikte burada çınarlarımızı tekrar dikmiş olduk. İnşallah hızlıca büyüyecek. Zaten oldukça büyük ağaçlar. Efendim güzel Salacak Sahilimiz aynen eski görüntüsüne kavuşmuş oluyor" şeklinde konuştu.

Programda konuşan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "Organizasyonda olmaktan çok mutluyum. Geçtiğimiz hafta içerisinde hepimizin canını yakan aslında, hepimizin içini acıtan bir hadise vuku buldu. Bu bölgedeki ağaçları az önce sayın başkanın söylediği gibi kesildi, katledildi, kesildi demek doğru değil, katledildi. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam ediyor. Onun gereği yapılacak ama biz belediyemizle beraber bu kesilen, katledilen ağaçların yerine hiç zaman kaybetmeden Mevsim şartlarında dikkate alarak bugün yeni çınarlar dikiyoruz ama yeni çınarlarımızı da Üsküdar çınarlarıyla beraber dikiyoruz. Bizler. Vefa grubu adına Kaymakamlığımız, Belediyemiz, bütün kamu kurum kuruluşlarının içerisinde yer aldığı, vefa grubu adına bir ağaç dikmek istiyoruz dediler. İşte bugüne denk geldi. Böylesine bir olaya denk geldi, yara sarmaya denk gel. Kandil'e denk geldi. Yani güzel bir güne denk geldi. Hayırlı olsun inşallah. Gölgesinde nice nesiller istifade etsin" dedi

(İHA)

Üsküdar, Salacak, Zabıta, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Üsküdar'da Kız Kulesinde katledilen ağaçların yerine yenileri dikildi - Son Dakika


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