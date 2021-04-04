Üsküdar'da koluna demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üsküdar'da koluna demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
04.04.2021 00:48
ÜSKÜDAR'da koluna demir korkuluk saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ÜSKÜDAR'da koluna demir korkuluk saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. ÜsküdarZeynep Kamil Mahallesi'nde bir çocuğun koluna demir parmaklık saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekpleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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4.04.2021 01:40:10. #1.11#
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