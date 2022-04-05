Son dakika haberi! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

05.04.2022 16:55

Son dakika haber: Yozgat'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

Yozgat'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.Ö'nün evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı, ruhsatsız av tüfekleri sattığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda A.Ö. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 1 hassas terazi, 2 gram kenevir tohumu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 otomatik av tüfeği ve şarjörü, 13 av tüfeği kartuşu, 1 kuru sıkı tabanca, 5 kuru sıkı tabanca mermisi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Faturasız kuru sıkı tabanca bulundurmaktan 2 bin 356 lira ceza kesilen ve hakkında "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem yapılan şüpheli, serbest bırakıldı.

Son dakika haberi! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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Uyuşturucu, Av Tüfeği, Yozgat, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


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