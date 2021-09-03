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Son dakika gündem: Üzerine tiner dökülen Filistin asıllı kız öldü, babası ve kız kardeşi gözaltında (2) - Son Dakika

Son dakika gündem: Üzerine tiner dökülen Filistin asıllı kız öldü, babası ve kız kardeşi gözaltında (2)

03.09.2021 17:51
Son dakika gündem: Üzerine tiner dökülen Filistin asıllı kız öldü, babası ve kız kardeşi gözaltında (2), System.String[]

Son dakika gündem haberine göre HASTANEYE KALDIRILIRKEN BABASI VE KARDEŞİNİN ADINI SÖYLEMİŞŞanlıurfa'da üzerine tiner dökülerek yakılan ve vücudunun büyük bölümü yanması nedeniyle hayatını kaybeden Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Amara Dwla'nın (13), hastaneye götürülürken babası ve kız kardeşinin ismini verdiği ortaya çıktı.

HASTANEYE KALDIRILIRKEN BABASI VE KARDEŞİNİN ADINI SÖYLEMİŞ

Şanlıurfa'da üzerine tiner dökülerek yakılan ve vücudunun büyük bölümü yanması nedeniyle hayatını kaybeden Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Amara Dwla'nın (13), hastaneye götürülürken babası ve kız kardeşinin ismini verdiği ortaya çıktı. Aslen Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla, kızları Amara vel Lamur Dwla'yla (12) birlikte 4 ay önce Sıhmaksut Mahallesi'ndeki bir eve yerleşti. İnşaatlarda çalışan baba Dwla, iddiaya göre kızı Amara'yı evlendirmek istedi. Kızının buna karşı çıkmasına kızan baba, Amara'yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Baba, sesin duyulmaması için yüksek sesle müzik açtı, sonra küçük kızı ile evden kaçtı. Komşularının çığlıkları duyarak kapıyı kırmasının ardından evden çıkarılan ve ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Amara Dwla doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KOMŞU DEHŞETİ ANLATTIKapıyı çekiçle kırarak içeriye girdiğini anlatan komşuları Yaşar Kerpiç, "Kapının dışından kendisiyle konuşmaya çalıştım. Bana 'yandım abi kapıyı aç' dedi. Ona babasını sordum. Bana 'Babam kapıyı çekip kaçtı' dedi. Pencereler kapalı, perdeler de çekilmişti. Kızın sesi de kesilince endişe ettik. Kapı kilidini çekiçle kırarak içeri girdik. İçeri girdiğimizde kız yerde yatıyordu. Bize anlattığına göre önce sopayla dövülmüş, ardından banyoda üzerine tiner dökülerek yakılmıştı. Kız evlilik kabul etmiyormuş. O esnada kızın çığlıkları dışarıya gelmesin diye yüksek sesle müzik açılmıştı. Bugüne kadar hiç yüksek seste bir şey dinlemezlerdi. Çocukların anneleri yok. 3 kişi yaşıyorlardı. Baba inşaat işçisiydi. Sabah giderken kapıyı üstlerine kilitlerdi" dedi.KAÇAN BABA-KIZ YAKALANDI

Amara Dwla, vücudunun büyük bölümü yanmış halde kaldırıldığı hastanede ölmeden önce polislere kendisini babası ile kız kardeşinin yaktığını söyledi. Amara, kısa süre sonra hayatını kaybetti. Polisler Amara'yı yakarak öldüren baba ile kız kardeşini olaydan sonra Eyüpkent Mahallesi'nde yürürken yakalayarak gözaltına aldı. Ahmet Mohammad Dwla ve kızı Luma Dwla emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika gündem: Üzerine tiner dökülen Filistin asıllı kız öldü, babası ve kız kardeşi gözaltında (2)
Son dakika gündem: Üzerine tiner dökülen Filistin asıllı kız öldü, babası ve kız kardeşi gözaltında (2)
Son dakika gündem: Üzerine tiner dökülen Filistin asıllı kız öldü, babası ve kız kardeşi gözaltında (2)
Son dakika gündem: Üzerine tiner dökülen Filistin asıllı kız öldü, babası ve kız kardeşi gözaltında (2)
Son dakika gündem: Üzerine tiner dökülen Filistin asıllı kız öldü, babası ve kız kardeşi gözaltında (2)
Son dakika gündem: Üzerine tiner dökülen Filistin asıllı kız öldü, babası ve kız kardeşi gözaltında (2)
Son dakika gündem: Üzerine tiner dökülen Filistin asıllı kız öldü, babası ve kız kardeşi gözaltında (2)
Son dakika gündem: Üzerine tiner dökülen Filistin asıllı kız öldü, babası ve kız kardeşi gözaltında (2)

Şanlıurfa, Filistin, Suriye, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Üzerine tiner dökülen Filistin asıllı kız öldü, babası ve kız kardeşi gözaltında (2) - Son Dakika


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