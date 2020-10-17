Son dakika gündem: Uzmanından "meme kanserine karşı spor ve Akdeniz usulü beslenme" önerisi - Son Dakika

Son dakika gündem: Uzmanından "meme kanserine karşı spor ve Akdeniz usulü beslenme" önerisi

17.10.2020 12:27
Son dakika gündem: Uzmanından

Son dakika haberler... Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Sezer, düzenli spor ve bitkisel kaynaklı yağlarla Akdeniz usulü beslenmenin kadınlarda meme kanseri riskini yüzde 30-40'lara varan oranda azalttığını söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Sezer, düzenli spor ve bitkisel kaynaklı yağlarla Akdeniz usulü beslenmenin kadınlarda meme kanseri riskini yüzde 30-40'lara varan oranda azalttığını söyledi.

Prof. Dr. Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanserinin kadınlarda en çok görülen kanser türü olduğunu ve kansere bağlı kadın ölümlerinin en sık nedeni olduğunu ifade etti.

Meme kanserinin memenin süt kanalları ve keseciklerinde gelişen bir hastalık olduğunu anlatan Sezer, "En önemli bilinen sebebi kalıtımsal yatkınlıktır. Ailesinde meme kanseri olan, göğüs duvarına ışın tedavi almış, daha önce meme veya yumurtalık kanseri geçirmiş, hiç doğum yapmamış, erken adet ve geç menopoza girmiş, obez, dışarıdan östrojen hormon tedavisi almış kadınlarda meme kanseri gelişme riski artar." diye konuştu.

Görülme sıklığı yaş ile doğru orantılı

Sezer, obezite, hareketsiz yaşam ve östrojen içeren doğum kontrol haplarının kanser görülme riskini artırdığına dikkati çekti.

Hastalığın görülme sıklığının yaş ile doğru orantılı olduğunu vurgulayan Sezer, ortalama görülme yaşının 60'lardan sonra arttığını, 70'li yaşlarda yüzde 12, 30'lu yaşlarda ise yüzde 3 olduğunu dile getirdi.

Meme kanseri belirtileri gösteren kadınların zaman kaybetmeden uzmanlara danışması gerektiğinin altını çizen Sezer, "Memede kitle, meme başından kanlı akıntı, meme ucunun içeri çekilmesi, meme cildinde damarlarda artış, portakal kabuğu görünümü, meme başında pullanma ve yara gelişimi, koltuk altında kitle gibi şikayetler en sık görülen bulgularıdır." dedi.

"20 dakika spor yapan kadınlarda yüzde 25 risk azalıyor"

Kadınların yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarını değiştirerek meme kanserine yakalanma riskini azaltabileceğini belirten Sezer, şu tavsiyelerde bulundu:

"Günde bir miktar alkol alan kadınlarda yüzde 10 meme kanserine yakalanma riski artarken, günde 20 dakika spor yapan kadınlarda yüzde 25 risk azalmaktadır. Kilo verilmesi, bitkisel kaynaklı yağlarla ve Akdeniz usulü beslenme, alkol alımının kısıtlanması, spor yapılması meme kanseri gelişme riskini yüzde 30-40'lara varan oranda azaltabilmektedir. Düzenli spor ve Akdeniz usulü beslenme meme kanseri riskini azaltıyor.

Her ay kendi kendine meme muayenesi, 40 yaş sonrası yıllık mamografi ve meme cerrahının muayenesi ile erken tanı konabilir. Erken tanının hayat kurtardığını unutmamalıyız. Meme sağlığı kendi elimizde, farkında olmak sağlıklı olmamızı sağlayacaktır."

Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Meme Kanseri, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Uzmanından 'meme kanserine karşı spor ve Akdeniz usulü beslenme' önerisi - Son Dakika

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