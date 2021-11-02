Son dakika gündem: Vaka sayıları Kırklareli'nde düştü, Edirne ve Tekirdağ'da yükseldi - Son Dakika

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları Kırklareli'nde düştü, Edirne ve Tekirdağ'da yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 137,58 iken söz konusu tarihlerde 178,04'e çıktı.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü.

Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman yükselen zaman zaman düşen vaka sayıları son verilere göre artış yönlü oldu.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 4. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar son verilere göre düştü.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kırklareli'nde 215,07 iken son verilerde 212,59 olarak açıklandı.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 190,65 iken 219,69'a yükseldi.

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Kırklareli ve Edirne ilk 10 kent arasında yer alıyor.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi ise şöyle:

7-13 Ağustos 14-20 Ağustos 21- 27 Ağustos 4-10 Eylül 11-17 Eylül 18-24 Eylül 25 Eylül - 1 Ekim 2 - 8 Ekim 9-15 Ekim 16-22 Ekim Edirne 74,06 66,46 65,97 61,56 82,40 97,64 171,18 162,59 137,58 178,04 Kırklareli 56,12 53,91 51,70 57,50 82,10 98,69 200,70 188,26 215,07 212,59 Tekirdağ 84,82 80,85 85,75 114,70 142,54 140,14 141,06 156,42 190,65 219,69

Son Dakika

Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddiasını yalanladı

En kötü 5 transfer listesinde Ozan Kabak da yer buldu! Zirvede Beşiktaşlı Karius var

Sadece birkaç saat dayanabildi! Evladının ölüm haberini alan anne, hayatını kaybetti

Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı

Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor

Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor

Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı

9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi