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Son dakika gündem: Vaka sayıları Kırklareli'nde düştü, Edirne ve Tekirdağ'da yükseldi - Son Dakika

Son dakika gündem: Vaka sayıları Kırklareli'nde düştü, Edirne ve Tekirdağ'da yükseldi

02.11.2021 15:59
Son dakika gündem: Vaka sayıları Kırklareli'nde düştü, Edirne ve Tekirdağ'da yükseldi

Son dakika haber... Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları Kırklareli'nde düştü, Edirne ve Tekirdağ'da yükseldi.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları Kırklareli'nde düştü, Edirne ve Tekirdağ'da yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 137,58 iken söz konusu tarihlerde 178,04'e çıktı.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü.

Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman yükselen zaman zaman düşen vaka sayıları son verilere göre artış yönlü oldu.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 4. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar son verilere göre düştü.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kırklareli'nde 215,07 iken son verilerde 212,59 olarak açıklandı.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 190,65 iken 219,69'a yükseldi.

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Kırklareli ve Edirne ilk 10 kent arasında yer alıyor.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi ise şöyle:

7-13 Ağustos14-20 Ağustos21- 27 Ağustos4-10 Eylül11-17 Eylül18-24 Eylül25 Eylül - 1 Ekim2 - 8 Ekim9-15 Ekim

16-22 Ekim
Edirne74,0666,4665,9761,5682,4097,64171,18162,59137,58178,04
Kırklareli56,1253,9151,7057,5082,1098,69200,70188,26215,07212,59
Tekirdağ84,8280,8585,75114,70142,54140,14141,06156,42190,65219,69

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Vaka sayıları Kırklareli'nde düştü, Edirne ve Tekirdağ'da yükseldi - Son Dakika


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