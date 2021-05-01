Son dakika gündem: Vali Atay şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika gündem: Vali Atay şehit ailesini ziyaret etti

01.05.2021 09:14
Son dakika gündem: Vali Atay şehit ailesini ziyaret etti, System.String[]

Son dakika habere göre Vali Cevdet Atay, şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret ederek hasbıhal ediyor varsa taleplerini dinliyor.

Vali Cevdet Atay, şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret ederek hasbıhal ediyor varsa taleplerini dinliyor.

Vali Cevdet Atay, sık sık şehit yakınları ve gazilere ziyarette bulunuyor. Atay'ın bu kez ziyareti 2018 yılında Erzincan ili İliç ilçesinde Şehit düşen Furkan Kaplanbaba'nın ailesini oldu. Ailenin yaşadığı Yeşiltepe mahallesinde bulunan ikametlerinde ziyaret edene Vali Atay, "Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Son dakika gündem: Vali Atay şehit ailesini ziyaret etti
Son dakika gündem: Vali Atay şehit ailesini ziyaret etti

Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Vali Atay şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika


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