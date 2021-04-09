Son dakika gündem: Vali Elban, şehit ailelerini kabul etti - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, şehit ailelerini makamında kabul etti.

Elban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şehit aileleriyle sohbet etti.

Şehit yakınlarının ziyaretinden dolayı onur duyduğunu belirten Elban, "Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların kahramanlıkları sayesinde bu topraklarda özgürce yaşıyoruz. Şehitlerimizin fedakarlıkları hiçbir zaman unutulmayacak. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan değerli ailelerimizin her zaman yanında olacağız. Metanetin, vakarın sembolü olmuş şehit ailelerimize hak ettiği hürmeti göstermek, toplum ve devlet olarak en büyük sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.