Datça'daki yangında 4'u ağır hasar olmak üzere 10 ev zarar görürken, 300'ü ormanlık, 400'ü tarım alanı olmak üzere toplam 700 hektar alan zarar görmüştü.

Kaynak: DHA

Orhan Tavlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Vali Tavlı, Datça'daki orman yangınında zarar görenleri ziyaret etti - Son Dakika

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