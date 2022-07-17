Son dakika gündem: Vali Tavlı, Datça'daki orman yangınında zarar görenleri ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika gündem: Vali Tavlı, Datça'daki orman yangınında zarar görenleri ziyaret etti

17.07.2022 20:20
Son dakika gündem: Vali Tavlı, Datça'daki orman yangınında zarar görenleri ziyaret etti

Son dakika haber: MUĞLA Valisi Orhan Tavlı, Datça'nın kırsal Mesudiye Mahallesi'nde 4 gün önce çıkan orman yangınında zarar gören vatandaşları ziyaret edip, yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.

MUĞLA Valisi Orhan Tavlı, Datça'nın kırsal Mesudiye Mahallesi'nde 4 gün önce çıkan orman yangınında zarar gören vatandaşları ziyaret edip, yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban'la birlikte yangın bölgesinde gün boyu incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Tavlı, yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Datça'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkür eden Vali Tavlı, hasar tespit çalışmalarını yerinde izledi, vatandaşların isteklerini dinledi.

Datça'daki yangında 4'u ağır hasar olmak üzere 10 ev zarar görürken, 300'ü ormanlık, 400'ü tarım alanı olmak üzere toplam 700 hektar alan zarar görmüştü.


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Kaynak: DHA

Orhan Tavlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Vali Tavlı, Datça'daki orman yangınında zarar görenleri ziyaret etti - Son Dakika

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