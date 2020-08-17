Son dakika gündem: Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Kurtoğlu, Eruh'u ziyaret etti - Son Dakika

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Eruh ilçesini ziyaret etti.

Tümgeneral Kurtoğlu ve beraberindeki heyet, Eruh Çarşı Meydanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Üsteğmen olarak Eruh Jandarma Karakol Komutanı görevinde bulunduğunu anımsatan Kurtoğlu, ilçede çok iyi anıları olduğunu söyledi.

Beraber görev yaptığı güvenlik korucusu ve Eruhlu hemşehrileri özlediğini, bu nedenle ilçeyi ziyaret ettiğini kaydeden Kurtoğlu, "Güvenlik korucularımızla birlikte teröre karşı çok başarılı bir mücadele ettik. Bazı arkadaşlarımız şehit düştüler. Allah mekanları cennet eylesin. Allah milletimizin duasını kahraman ordumuzdan eksik etmesin." dedi.