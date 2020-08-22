Son dakika gündem: Van'da 1 milyon 560 bin 57 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda 1 milyon 560 bin 57 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve uyuşturucu ticareti ile bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik istihbarat çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Çepkenli Mahallesi kırsalında terör örgütü ve mensuplarının finansmanında kullanmak amacıyla araziye ekilmiş Hint keneviri olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, 1 milyon 560 bin 57 kök Hint keneviri ele geçirildi.