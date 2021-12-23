Son dakika gündem: Van'da "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" ziyarete açıldı - Son Dakika

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Van'da ziyaretçilerle buluştu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca yürütülen proje kapsamında kente gelen tır, Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünün bahçesinde konuşlandırıldı.

İçinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin, resimlerin, fotoğrafların, Çanakkale askeri heykeli ile videoların gösterildiği ekranların bulunduğu müze, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Tırı gezerek yetkililerden bilgi alan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çanakkale'nin tarihteki yerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Çanakkale'yi gidip göremeyenler için hazırlanan mobil müzenin üç gün boyunca ziyaret edilebileceğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nde millet olma bilinci ve Kurtuluş Savaşı en güzel şekilde anlatılmış. Çanakkale'den yola çıkan tır ilimize geldi. Gençlerimiz, çocuklarımız müzeyi ziyaret ederek millet olma bilincinin, Çanakkale Savaşlarının ne demek olduğunu bir kere daha öğrenecekler, bilgilerini pekiştirecektir. Öğrencilerimizin müzeden yararlanması için gayret göstereceğiz. Bu güzel hizmette emeği olan herkese teşekkür ediyorum."