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Son dakika gündem: Van'da düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: Van'da düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı

21.02.2022 10:50
Son dakika gündem: Van'da düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler: Van'da polislerce gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da polislerce gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin, kentteki asayiş olaylarının çözülmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üye olmak, parada sahtecilik ve tefecilik suçları kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 82 çek, senet ile tapu senedi, 5 tarihi eser, 42 cep telefonu, 390 ilaç, 5 bin paket gümrük kaçağı sigara, 131 litre akaryakıt, 8 akıllı saat, 21 kulaklık, Laptop ve hard diskler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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Son dakika gündem: Van'da düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı Son dakika gündem: Van'da düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Asayiş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Van'da düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Van'da düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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