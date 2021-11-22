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Son dakika gündem: Van'da gözaltına alınan 66 şüpheliden 25'i tutuklandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Van'da gözaltına alınan 66 şüpheliden 25'i tutuklandı

22.11.2021 10:27
Son dakika gündem: Van'da gözaltına alınan 66 şüpheliden 25'i tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlara karışan 66 kişi yakalandı, 25'i tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlara karışan 66 kişi yakalandı, 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin il ve ilçelerdeki asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 15-21 Kasım tarihleri arasında şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde arama yapan ekipler, 42 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 28 yıl hapis cezası bulunan 25 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Motosikletli Yunus Timlerince yürütülen çalışmalarda ise hakkında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise gerçekleştirdikleri operasyonlarda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda 3.50 gram eroin, 2.66 gram macun, 2.41 gram esrar, 0,75 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 191 adet puro, 10 kilo nargile tütünü, 2 bin 281 ilaç, bilgisayar, bıçak, 25 adet cep telefonu, 200 metre kablo, sahte pasaport ile ikamet belgesi ve 59 fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Asayiş, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Van'da gözaltına alınan 66 şüpheliden 25'i tutuklandı - Son Dakika


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