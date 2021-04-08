Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçe kırsalında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ele geçirildi - Son Dakika