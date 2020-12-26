Son dakika gündem: Van'da teröristlere ait silah ve el bombası ele geçti - Son Dakika

Son dakika gündem: Van'da teröristlere ait silah ve el bombası ele geçti

26.12.2020 11:37
Son dakika gündem: Van'da teröristlere ait silah ve el bombası ele geçti, System.String[]

Son dakika haberi... VAN'ın Edremit ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, silah, 2 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

VAN'ın Edremit ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, silah, 2 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Edremit ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Son dakika gündem: Van'da teröristlere ait silah ve el bombası ele geçti

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Van'da teröristlere ait silah ve el bombası ele geçti - Son Dakika


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