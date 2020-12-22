Son dakika gündem: Van'da üretilen cihazın korona virüsü yüzde 99,9 öldürdüğü ispatlandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Van'da üretilen cihazın korona virüsü yüzde 99,9 öldürdüğü ispatlandı

22.12.2020 09:47

Son dakika haberine göre Van'da üretilen cihazın korona virüsü yüzde 99,9 öldürdüğü ispatlandı Hava dezenfekte cihazı İngiltere laboratuvarlarında tam not aldı İŞGEM Başkanı Gedik: "İnsanlık açısından önemli bir buluş" Van'da İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği ortam dezenfekte cihazı,...

Van'da üretilen cihazın korona virüsü yüzde 99,9 öldürdüğü ispatlandı

Hava dezenfekte cihazı İngiltere laboratuvarlarında tam not aldı

İŞGEM Başkanı Gedik: "İnsanlık açısından önemli bir buluş"

VAN - Van'da İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği ortam dezenfekte cihazı, İngiltere'de akredite olan laboratuvarın korona virüs üzerindeki uyguladığı testte havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99,9 yok etiği ispatlandı.

Van İş Geliştirme Merkezinde İran asıllı Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, nano ve plazma teknolojisinden yararlanarak havadaki virüs, bakteri ve kötü kokuları yok etmek üzere bir cihaz geliştirdi. Korona virüsün tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına aldığı ilk günlerde hava dezenfekte cihazını üreten Dr. Fojlaley, daha sonra cihazın test aşamalarını gerçekleştirdi. Cihaz, en son İngiltere'de akredite olan bir laboratuvarda direkt korona virüs üzerinden test edildi. Plazma teknolojisiyle çalışan cihazın testini gerçekleştiren laboratuvar; cihazın korona virüsün yanı sıra, havadaki bakterileri de yüzde 99,9 oranında yok ettiğini rapor etti. ISO 9001, ISO 13485 ve CE belgeleri bulunan cihazın seri üretimine de başlayan Dr. Fojlaley, cihazı şu ana kadar İngiltere, Hollanda ve İran'a ihraç etti.

"Korona virüsü yüzde 99.9 yok ettiğine dair rapor verildi"

İHA muhabirine konuşan İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, Türkiye'de ilk kez mevcut hava dezenfekte cihazlarından farklı bir sistemle çalışan bir cihaz geliştirildiğini belirtti. Cihazın ürettiği oksijen iyonlarıyla ortamdaki virüs ve bakterileri tamamen yok ettiğini söyleyen Gedik, "Van İŞGEM'de daha yenilikçi, teknolojiyi kullanan, katma değeri yüksek ve ihracat odaklı işletmelere karar ver veremeye karar verdik. Uygulama esaslarımızı da buna göre yeniledik ve bunun sonuçlarını da alamaya başladık. Hava temizleme cihazımız da bu ürünlerden biridir. Türkiye'de ilk kez mevcut hava dezenfekte cihazlarında çok daha farklı bir sistemle çalışan bir cihaz geliştirildi. Cihaz ürettiği oksijen iyonlarıyla ortamdaki virüs ve bakterileri tamamen yok ediyor. Bunu da en son İngiltere'de akredite olmuş bir laboratuvardan test sonuçlarını aldık. Test sonuçlarını da diret korona virüs üzerinden uygulanması yapıldı. Korona virüsü yüzde 99,9 yok ettiğine dair rapor verildi" dedi.

"İnsanlık açısından önemli bir buluş"

Cihazın insanlık açısından önemli bir buluş olduğuna dikkat çeken Gedik, "Bu buluşun şu an seri üretimine geçildi ve ihracatına başladık. İran, Hollanda ve İngiltere'ye ihracatı da yapıldı. Şu an yoğun bir talep de var. Firmamızı büyüterek, imkanlarını da geliştirdik. Gelen talepleri karşılayacak şekilde yeniden bir oluşuma girdiler. Bu cihaz, salgının bulaşını ciddi anlamda önleyecektir" diye konuştu.

"Virüs ve bakterileri yok ediyor"

Hava dezenfekte cihazının oksijen plazma teknolojiyle çalıştığını söyleyen Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley ise "Diğer hava dezenfekte cihazlarından çok farklı bir şekilde çalışmaktadır. Cihazımız hem havada hem yüzeyde oksijenin negatif iyonlarını temizleyerek, bakteri ve virüsleri öldürüyor. Cihaz, hiçbir kimyasal madde kullanmadan plazma teknolojiyle çalışarak virüs ve bakterileri yok ediyor. Patent başvurusu yaptık ve patentimizi de aldık. İSO ve CE belgelerimiz var. Diğer taraftan akredite laboratuvardan onayımızı da aldık" şeklinde konuştu

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Son dakika gündem: Van'da üretilen cihazın korona virüsü yüzde 99,9 öldürdüğü ispatlandı
Son dakika gündem: Van'da üretilen cihazın korona virüsü yüzde 99,9 öldürdüğü ispatlandı
Son dakika gündem: Van'da üretilen cihazın korona virüsü yüzde 99,9 öldürdüğü ispatlandı
Son dakika gündem: Van'da üretilen cihazın korona virüsü yüzde 99,9 öldürdüğü ispatlandı

Koronavirüs, İngiltere, Gedik, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Van'da üretilen cihazın korona virüsü yüzde 99,9 öldürdüğü ispatlandı - Son Dakika


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