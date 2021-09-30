Son dakika haberi... Uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Van'da, havalimanında üzerindeki uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu kişi, x-ray cihazından geçerken şüphe üzerine polislerce durduruldu.

Yapılan aramada şüphelinin üzerine sarılı 60 Afyon sakızı, 34,51 gram sentetik uyuşturucu, valizinde de 40 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.