Son dakika haberi | Van'ın 103'üncü kurtuluş yılında, alkış alan polis ve jandarma korteji

Son dakika haberler... Van'ın 103'üncü kurtuluş yılında, alkış alan polis ve jandarma kortejiVAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Van'ın 103'üncü kurtuluş yılında, alkış alan polis ve jandarma korteji VAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Valilik önünden yapılan polis ve jandarmanın kortej yürüyüşü, büyük alkış aldı. Beşyol mevkisindeki valilik binası önünde başlayan törene; Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Kolordu Komutanlığı Bandosu, mini konser verirken, halk oyunları gösterisi de yapıldı. Tören sonunda Kolordu Komutanlığı Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü yapan Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat personeli, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Son Dakika

Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır

Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan "Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı verecek?" sorusuna yanıt: Bana düşmez

"Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı

Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin

Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın

Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada!