VAN MERKEZLİ 4 İLDE TEFECİ OPERASYONU: 17 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

VAN MERKEZLİ 4 İLDE TEFECİ OPERASYONU: 17 GÖZALTI

30.09.2022 11:00

VAN merkezli 4 ilde jandarmanın düzenlediği 'tefeci' operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

VAN merkezli 4 ilde jandarmanın düzenlediği 'tefeci' operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Olayı öğrenen 70'e yakın mağdur şikayetçi olmak için jandarmaya başvurdu.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilere yönelik çalışma başlattı. Van Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 6 ay süren takiple jandarma ekiplerince tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Van merkezli Kütahya, Tekirdağ ve Bilecik'teki baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 tabanca ve silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek, 300'e yakın Kalaşnikof mermisi, 9 çek, 61 senet, para alışverişine ait 49 alacak-verecek not defteri, 11 cep telefonu, 11 SIM kartı, 3 hafıza kartı, 1 video kayıt cihazı, 10 flash bellek, 1 tablet, 10 CD, 3 PTT makbuzu, 38 banka dekontu, 115 para alışverişine ait not kağıdı ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında ise 29 milyon lire para hareketi olduğu tespit edildi.

Olayı öğrenen mağdurlar şikayetçi olmak için jandarmaya başvurdu. Şu ana kadar 70'e yakın mağdurun ifadesi alındı.

Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 10 şüpheli Muradiye ilçesinde, 4'ü ise Kütahya, Tekirdağ ve Bilecik'te işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)

YORUMLAR
500
AVA GİDİP KAYBOLAN ÇİFTÇİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNDE HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR AVA GİDİP KAYBOLAN ÇİFTÇİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNDE HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

Jandarma, Hisarcık, Muradiye, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAN MERKEZLİ 4 İLDE TEFECİ OPERASYONU: 17 GÖZALTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:54 Nişanlısıyla yaşadığı evde başka kadının iç çamaşırını bulunca intihar eden ünlü haber spikerinin bıraktığı not ortaya çıktı
16:43 Denizli'de Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Furkan Zıbıncı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:14 Ve beklenen oldu: Hadise ve Mehmet Dinçerler resmen boşandı
16:13 Altın Kelebek'te şok olay! Birçok ünlü isim adaylık sistemini adaletli bulmadıklarını söyleyerek adaylıktan çekildi
16:06 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İstanbulkart sahiplerine 29 Ekim uyarısı: Kartlarını kişiselleştirmeyenler ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak
16:00 Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak eden Rusya'ya AB ülkelerinden ortak tepki: Bu kararı asla tanımıyoruz
15:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kader mahkumlarına umut veren paylaşım: Af konusunda iktidar ile konuşmaya hazırız
15:52 Sakatlığı sebebiyle Adana deplasmanına götürmeyen Icardi'ye Falcao benzetmesi! Sosyal medyada bu paylaşımlar gündem oldu
15:35 Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak
15:30 Haluk Levent, kanser sebebiyle sesini kaybeden Tüdanya'nın son halini paylaşarak destek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 17:19:05. #1.11#
SON DAKİKA: VAN MERKEZLİ 4 İLDE TEFECİ OPERASYONU: 17 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement