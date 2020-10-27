Son dakika gündem: Video kliple tablet isteyen öğrencileri belediye başkanı sevindirdi - Son Dakika

Son dakika gündem: Video kliple tablet isteyen öğrencileri belediye başkanı sevindirdi

27.10.2020 12:13
Son dakika gündem: Video kliple tablet isteyen öğrencileri belediye başkanı sevindirdi, System.String[]

Son dakika habere göre Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ve çektikleri video kliple tablet bilgisayarları olmadığı için EBA'ya giremediklerini belirterek, sosyal medyadan yardım isteyen öğrencilerin talebi, Sivas Belediye Başkanı Hilmi...

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ve çektikleri video kliple tablet bilgisayarları olmadığı için EBA'ya giremediklerini belirterek, sosyal medyadan yardım isteyen öğrencilerin talebi, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatıyla karşılandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Gümüşdiğin köyünde bazı öğrenciler, video klip hazırlayarak sosyal medyadan tablet ihtiyaçlarının karşılanması çağrısında bulundu.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Bilgin, öğrencilere sosyal medyadan cevap vererek ihtiyaçlarının karşılanacağını müjdeledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut, köye giderek internet paketi yüklü 8 tableti öğrencilere teslim etti.

Çocukların mutluluğuna ortak olan Duman, "Bir video çekmişsiniz, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin de o videoyu izlemiş ve bize talimat verdi. Sizin derslerinize yardımcı olabilmek adına, uzaktan eğitime de katılabilmeniz için internet paketli tabletlerinizi gönderdi. Ayrıca size içerisinde yardımcı ders kitaplarının yer aldığı, konu anlatımlı test kitapları, hikaye kitapları ve eğitim materyallerinin bulunduğu okul çantası da gönderdi. Artık uzaktan eğitime de bağlanabilirsiniz, testlerinizi de çözebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra köy okulunun önünde toplanan çocuklar, çektikleri video ile Belediye Başkanı Bilgin'e teşekkür etti.

Eğitim Bilişim Ağı, Altınyayla, Tablet, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Video kliple tablet isteyen öğrencileri belediye başkanı sevindirdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

SİHA korkusu bunu da yaptırdı! Sözde Karabağ lideri Harutyunyan taktik toplantısını anaokulunda gerçekleştirdi Hatay'ın İskenderun ilçesinde yine orman yangını çıktı Alkollüyken zincirleme trafik kazasına karışan Ahmet Kural'a hapis istemiyle dava açıldı İran medyası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u şeytana benzetti: Paris İblisi 1966 model cipi 25 bin lira harcayarak adeta 2020 modele dönüştürdü Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik Hatay saldırısını düzenleyen teröristlerin Amanoslar'a geldikleri paramotorlar ele geçirildi Arkadaşından aldığı hatalı basım 100 TL'yi 70 bin TL'ye satıyor
Portekizli eski futbolcu Raul Meireles: Fenerbahçe'deyken tutkumu kaybettim Portekizli eski futbolcu Raul Meireles: Fenerbahçe'deyken tutkumu kaybettim         
12:10
'Trabzon' paylaşımıyla büyük tepki çeken CHP'li Kılınç, adliye önünden fotoğraf paylaştı 'Trabzon' paylaşımıyla büyük tepki çeken CHP'li Kılınç, adliye önünden fotoğraf paylaştı         
11:48
Parti grubunda Bahçeli'nin zor anları! Parti grubunda Bahçeli'nin zor anları! "Ekmek yoksa pasta yiyin" sözünü hatırlayamayınca kürsüde kalakaldı         
11:18
Karadeniz hamsisi tezgahlara inince fiyat 40 TL'den 15 TL'ye düştü Karadeniz hamsisi tezgahlara inince fiyat 40 TL'den 15 TL'ye düştü         
11:00
Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasında son başvuru tarihi 31 Aralık Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasında son başvuru tarihi 31 Aralık         
10:58
Hatay'da patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı Hatay'da patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı         
10:22
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine 'terörist' diyen Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine 'terörist' diyen Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu         
10:06
Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor         
10:03
İnternet bankacılığı şifresini ele geçiren komşuları, evli çifti 116 bin lira dolandırdı İnternet bankacılığı şifresini ele geçiren komşuları, evli çifti 116 bin lira dolandırdı         
09:36
40 yıl önce gelin geldiği köye muhtar oldu, şimdiki hedefi ise belediye başkanlığı 40 yıl önce gelin geldiği köye muhtar oldu, şimdiki hedefi ise belediye başkanlığı         
09:34
"Omuzunda tüfek vardı" deyip teröristin yerini haber verdi! Görgü tanığı o anları anlattı         
09:30
Akıllara durgunluk veren olay! 8 yaşındaki çocuk 3 kişiyi öldürdü Akıllara durgunluk veren olay! 8 yaşındaki çocuk 3 kişiyi öldürdü         
09:20
Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü         
09:18
2 günlük bebeğini öldürdüğü ileri sürülen anne, canlı yayınında gözaltına alındı 2 günlük bebeğini öldürdüğü ileri sürülen anne, canlı yayınında gözaltına alındı         
09:14
Uzman isim, Hatay'da öldürülen teröristlerle ilgili çarpıcı detayı paylaştı: Paramotorla sınırı geçmeleri Türkiye'de ilk kez oldu Uzman isim, Hatay'da öldürülen teröristlerle ilgili çarpıcı detayı paylaştı: Paramotorla sınırı geçmeleri Türkiye'de ilk kez oldu         
07:56
Eski eşi Aslı Evner'le pişti olduğu konuşulan Birkan Sokullu, sessizliğini bozdu Eski eşi Aslı Evner'le pişti olduğu konuşulan Birkan Sokullu, sessizliğini bozdu         
07:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2020 12:16:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Video kliple tablet isteyen öğrencileri belediye başkanı sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei