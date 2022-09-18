Son dakika gündem: VİRAJI ALAMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YAYALARI EZDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika gündem: VİRAJI ALAMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YAYALARI EZDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI

18.09.2022 20:39

Son dakika habere göre TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi Paşadüzü köy yolundaki virajda ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı Savaş Özbek (32) yaşamını yitirirken, yaralanan M.A. askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi Paşadüzü köy yolundaki virajda ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı Savaş Özbek (32) yaşamını yitirirken, yaralanan M.A. askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Kaza, öğle saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Paşadüzü köyü yolunda meydana geldi. Ovacık ilçesinden Paşadüzü'ne seyir halinde olan T.T. yönetimindeki otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 2 yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yayalardan Savaş Özbek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Hayati tehlikesi olan diğer yaya M.A., Tunceli Devlet Hastanesi'ne, oradan da askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Savaş Özbek'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken ehliyetsiz sürücü T.T. de gözaltına alındı. Yaralı M.A. için Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimliği'nde yapılan açıklamada, birden fazla kırığı olan hastanın yoğun bakım ünitesinde, beyin cerrahı ve ortopedi uzmanları tarafından tedavisine başlandığı belirtildi. Ölümle sonuçlanan kazada ehliyetsiz sürücü T.T. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Ovacık, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: VİRAJI ALAMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YAYALARI EZDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: VİRAJI ALAMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YAYALARI EZDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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