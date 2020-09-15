Viranşehir'de terör operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ve PYD/ YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütüyle irtibat ve iltisakı bulunan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaparak devlet büyüklerine hakaret eden 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.E., T.T. ve M.S.Y. tutuklandı. - ŞANLIURFA