Son dakika gündem: WP: 500'den fazla emekli ABD'li asker başka ülkelerde yüksek kazançlı işlerde çalışıyor

NEW ABD'de 500'den emekli askeri personelin 2015'ten bu yana, çoğunlukla insan hakları ihlalleri ve siyasi baskıların uygulandığı yabancı ülkelerde "yüksek kazançlı" işlerde çalıştıkları belirlendi.

Washington Post'un (WP) araştırması, içlerinde birçok general ve amiralin de bulunduğu 500'ün üzerinde emekli askerin, insan hakları karnesi kötü olan ülkelerin hükümetleriyle sözleşmeli olarak çalıştıklarını ortaya çıkardı.

Araştırmada, 15 ABD general ve amiralinin, 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçının öldürülmesinde rolü olduğu ABD istihbaratı tarafından doğrulanan Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın emri altındaki Suudi Arabistan Savunma Bakanlığında danışman olarak çalıştığı belirtildi.

WP'nin Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında edindiği belgelere göre, Suudi Arabistan'ın ücretli danışmanları arasında eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı emekli General James L. Jones ve yine Obama ile Başkan George W. Bush yönetimindeki Ulusal Güvenlik Teşkilatını yöneten emekli General Keith Alexander yer alıyor.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinden bu yana Suudiler için danışman olarak çalışan diğer ABD'li askerler arasında emekli Hava Kuvvetleri generali ve Afganistan'daki ABD birliklerinin eski bir generalinin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Gazete haberinde, "Emekli ABD personelinin çoğu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer Basra Körfezi monarşileri için sivil sözleşmeci olarak çalıştı ve o ülkelerin ordularının kabiliyetlerini yükseltmek için fark edilmese de büyük ölçüde kritik bir rol oynadı." ifadesi yer aldı.

Habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarında, ortak istihbarat, havadan yakıt ikmali ve ABD hükümeti ve sivil sözleşmeli emekli askerlerin desteğiyle, Suudi Arabistan ve BAE'nin, Yemen'deki iç savaşa müdahale ederek "küresel bir insani krizi tetiklediği ve binlerce sivili öldürdüğü" vurgulandı.

"Son 10 yılda hızlandı"

Yabancı devletlerin Amerikalı askeri uzmanlara lobici, avukat, siyasi danışman, düşünce kuruluşu analistleri ve halkla ilişkiler danışmanları olarak ödeme yaparak Washington'daki çıkarlarını uzun süredir geliştirdiği iddia edilen haberde, petrol zengini körfez ülkelerinin savunma harcamalarında savurganlık yapmaları ve Pentagon ile güvenlik ortaklıklarını güçlendirmeleri nedeniyle bu tür işe alımların son 10 yılda hızlandığına değinildi.

ABD yönetimlerinin bu bilgileri mümkün olduğunca saklamaya çalıştığını belirtilen haberde, edinilen belgelerde, yabancı hükümetlerin emekli ABD askerleri için, 6-7 basamaklı rakamlara ulaşan maaş ve sosyal yardım ödediği, dört yıldızlı generallere ödenen ücretlerin ise yıllık 200 bin doların üzerinde olduğu kaydedildi.

Ayrıca, birçok emekli askerin ABD hükümetine bildirimde bulunmadan yabancı işler veya hediyeler aldığının belirlendiği, ABD Silahlı Kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığının bu tür vakaları tespit edecek hiçbir mekanizmasının olmadığına vurgu yapıldı.

Federal yasalar, emekli ABD askeri personelinin ülkeye bağlılıklarını tehlikeye atabilecek yabancı hükümetlerden değerli herhangi bir şey almalarını yasaklarken 1977'de Kongre, gazilerin yabancı çalışmalarını onaylama yetkisini Pentagon ve Dışişleri Bakanlığına devretmişti.