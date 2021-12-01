Üye Girişi
Son dakika! YABANCI FUTBOLCULARIN DOLANDIRILMASI DAVASI; SANIĞA 2 YIL 6 AY HAPİS VE 11 BİN TL ADLİ PARA CEZASI - Son Dakika

Son dakika! YABANCI FUTBOLCULARIN DOLANDIRILMASI DAVASI; SANIĞA 2 YIL 6 AY HAPİS VE 11 BİN TL ADLİ PARA CEZASI

01.12.2021 13:41

Son dakika haberler... Haber Özden ATİK İstanbul, DHAFUTBOLCU Hugo Rodallega Martinez'in arasında bulunduğu 6 yabancı futbolcunun dolandırılması davasında karar çıktı.

Haber Özden ATİK İstanbul, DHA

FUTBOLCU Hugo Rodallega Martinez'in arasında bulunduğu 6 yabancı futbolcunun dolandırılması davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Değer Okşar'ın, Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçundan 2 yıl 6 aya kadar hapis ve 11 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Diğer 4 sanığın ise beraatlerine

karar verildi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Değer Okşar, Yalçın Fatih İlek, İskender Çam ve Hurşit Ünözkan ile avukatları hazır bulundu. Sanık Salih Bayraktar ise duruşmaya katılmadı. Şikayetçi futbolcular da duruşmaya katılmadı.

ŞİKAYETÇİLER CEZALANDIRILMALARINI TALEP ETTİ

Şikayetçi Hugo Rodellega'nın avukatları, suçun Değer Okşar yönünden oluştuğuna ilişkin mütalaaya katıldıklarını, ancak Yalçın Fatih İlek yönünden de oluştuğunu düşündüklerini belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep ettiklerini belirttiler.

ALACAĞIM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Sanık Değer Okşar, Hugo Rodellega'nın Trabzonspor'a transferi için çalışma yapmadım, onu Fatih bey yaptı. Ben Galatasaray'a transferi için çalıştım ve değer kattım futbolcuya. Trabzonspor'a daha sonra transfer oldu. Bunun ismi fırsat tellallığıdır. Yaratmış olduğum fırsattan dolayı alacağım olduğunu düşünüyorum. Hugo para vermemek için alacağım nedeniyle asılsız iddialarda bulunmaktadır. Suçsuzum. Beraatimi isterim dedi. Okşar'ın avukatı da müvekkillerinin futbolcu temsilcisi olduklarını belirterek futbolculara değer kazandırıldığını ifade ettiler.

HİÇ KİMSEYE ZARARIM YOKKEN 155 GÜN HAPİS YATTIM

Sanık Yalçın Fatih İlek ise Başımıza gelen bu olay, karşı taraf avukatları adliye önünde gazetecilere 'futbolcularımız dolandırıldı' diyerek açıklama yapmasıyla başladı. O dönem beni 238 kez aramış Hugo'nun tanımadığını inandırdılar. Müştekilere milyonlar kazandırdım. Bana olan borçlarını ödemedikleri için icra takibi başlatıyorum ve yargılanıyorum. İcra takibine bir itiraz da yok. Bunların yüzünden hapis yattım ve çıktım insanlara dolandırıcı olmadığımı anlatmaya çalışıyorum. Mesleki itibarım zedelendi. Alacaklarımı alamadım. Hiç kimseye zararım yokken 155 gün yattım. Suçsuzum masumum diye konuştu. Diğer sanıklar da beraatlerini talep ettiler. Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını ve beraatlerini talep ettiklerini söyledi.

BİR SANIĞA CEZA DİĞERLERİNE BERAAT

Mahkeme heyeti, sanık Değer Okşar hakkında Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçundan 2 yıl 6 aya kadar hapis ve 11 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Diğer sanıkların ise beraatine karar verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Futbolcu Hugo Rodellega, Deivson Rogerio da Silva, Silvestre Manuel Goncalves Varela, Luis Francisco Grando, Marvin Renato Emnes ve Manuel Maroun da Costa Trindade tanımadığı kişilerce haklarında milyonlarca liralık icra takibi başlatıldığı ve dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa başvurmuştu. Futbolcuların şikayeti üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Futbolculara yönelik ilamsız icra takibi başlatan Değer Okşar, Fatih İlek ve İskender Çam ile Salih Bayraktar ve Hurşit Ünözkan hakkında Nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açılmıştı.

Görüntü

--

Son dakika! YABANCI FUTBOLCULARIN DOLANDIRILMASI DAVASI; SANIĞA 2 YIL 6 AY HAPİS VE 11 BİN TL ADLİ PARA CEZASI
Son dakika! YABANCI FUTBOLCULARIN DOLANDIRILMASI DAVASI; SANIĞA 2 YIL 6 AY HAPİS VE 11 BİN TL ADLİ PARA CEZASI
Son dakika! YABANCI FUTBOLCULARIN DOLANDIRILMASI DAVASI; SANIĞA 2 YIL 6 AY HAPİS VE 11 BİN TL ADLİ PARA CEZASI
Son dakika! YABANCI FUTBOLCULARIN DOLANDIRILMASI DAVASI; SANIĞA 2 YIL 6 AY HAPİS VE 11 BİN TL ADLİ PARA CEZASI

Türk Lirası, İstanbul, Fatih, Hugo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! YABANCI FUTBOLCULARIN DOLANDIRILMASI DAVASI; SANIĞA 2 YIL 6 AY HAPİS VE 11 BİN TL ADLİ PARA CEZASI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor 15:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında! 15:19 Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında! Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi 15:17 Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi 14:52 Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda 14:26 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar 13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale 12:29 Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale

Son Dakika Haberleri
15:26 Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi
15:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor
15:19 Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında!
15:18 Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı!
15:17 Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi
14:50 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi
14:48 Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir!
14:47 Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti
14:47 Babası birkaç gün önce ölmüştü! Instagramdan yaptığı reklamlar tepki çekti!
14:46 İşverenler asgari ücretin 3.501 TL-3.750 TL arasında olmasını istiyor! Anketi, Bakan paylaştı!
Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi         
15:26
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı! Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı!         
15:18
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi         
14:51
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 15:34:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! YABANCI FUTBOLCULARIN DOLANDIRILMASI DAVASI; SANIĞA 2 YIL 6 AY HAPİS VE 11 BİN TL ADLİ PARA CEZASI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement