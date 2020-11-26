Son dakika gündem: Yahşihan'da koronavirüsle mücadeleye belediye desteği - Son Dakika

Yahşihan ilçesinde belediye ekiplerinin koronavirüsle mücadeleye destek veriyor.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bu süreçte vatandaşların sağlığını her zaman ön planda tuttuklarını belirtti.

Türkyılmaz, "Mart ayından beri koronavirüse karşı mücadele veren ekiplerimiz, toplu taşıma araçları, AVM'ler ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Bunların yanı sıra vatandaşların evini ve apartmanları da dezenfekte ediyoruz. Tüm hanelere ikişer defa olmak üzere 120 bin maske dağıttık." dedi.