Son dakika gündem: Yalova'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

Yalova'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Vali Muammer Erol başkanlığında bir araya gelen denetim ekibi, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Kavşağı'ndaki trafik kontrol noktasında durdurulan araçları denetledi.

Minibüs ve taksi sürücülerini sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyaran Vali Erol, daha sonra beraberindekilerle İstanbul ve Sefabey caddelerindeki iş yerlerini gezdi.

Erol, kontrolleri sırasında bir cami önünde düzenlenen etkinlikte aşure dağıttı.

Denetime, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray ve kurum müdürleri katıldı.