Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede meydana gelen patlama sonucu 3 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren tesiste tankta çalışma yapılırken patlama oldu.
Gaz ve oksijen sıkışmasından kaynaklandığı öne sürülen patlama nedeniyle yaralanan 3 işçi için bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden birinde hafif, ikisinde ağır derecede yanıklar oluştuğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Yalova'da tersanedeki patlamada 3 işçi yaralandı - Son Dakika