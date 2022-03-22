Son dakika gündem: Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

22.03.2022 12:33
Son dakika gündem: Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika haberi: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde uyuşturucu imal ve satışı yapıldığı belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde uyuşturucu imal ve satışı yapıldığı belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.Ç'yi (43) takibe aldı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ileri sürülen E.Ç'nin Çınarcık ilçe merkezindeki ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 138 gram esrar, 142 gram metamfetamin, 39 gram Afgan macunu, 25 gram kenevir tohumu, 6 adet tabanca fişeği, 1 şarjör, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet içerisinde metamfetamin kırıntıları bulunan konserve kavanozu, 3 telefon ve 14 bin 450 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ç'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

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Uyuşturucu, Hisarcık, Çınarcık, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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