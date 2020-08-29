Son dakika gündem: Yalova'daki kuyumcu hırsızlığı şüphelileri İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Yalova'daki kuyumcu hırsızlığı şüphelileri İstanbul'da yakalandı

YALOVA'da kuyumcudan altın bileklik çalan 3 şüpheli polis ekiplerince yapılan çalışmayla İstanbul'da kaldıkları otelde yakalandı. Hırsızlık, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, perşembe günü, Yalova'daki İstanbul Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. İş yeri çalışanları altın bileklik çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde şüphelilerin Y.B., B.K. ve E.K olduğunu tespit etti. Yapılan geniş çaplı araştırmanın ardından, 3 şüphelinin İstanbul'a kaçtığı belirlendi. İstanbul'a bağlı emniyet ekipleri ile birlikte yapılan koordineli çalışma sonucunda şüpheliler, kaldıkları otelde yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada altın bilekliğe rastlanmazken, altın bilekliğe eş değer nakit para bulundu. Daha önceden de çevre illerde çok sayıda kuyumcudan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.