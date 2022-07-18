Son dakika gündem: 'Yan bakma' kavgasında kendi getirdiği tüfekle vurulup öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: 'Yan bakma' kavgasında kendi getirdiği tüfekle vurulup öldü

18.07.2022 10:23
Son dakika gündem: 'Yan bakma' kavgasında kendi getirdiği tüfekle vurulup öldü

Son dakika haber... ADANA'da, 'yan bakma' kavgasında av tüfeğiyle öldürülen Nurettin Kaçar'ın (29) cinayet şüphelileri Muhammet Mustafa Yıldız (21) ve arkadaşı Abdülkadir Yılmaz (22) tutuklandı.

ADANA'da, 'yan bakma' kavgasında av tüfeğiyle öldürülen Nurettin Kaçar'ın (29) cinayet şüphelileri Muhammet Mustafa Yıldız (21) ve arkadaşı Abdülkadir Yılmaz (22) tutuklandı. Olayda kullanılan tüfeği, Kaçar'ın getirdiği ortaya çıktı.

Olay, 12 Temmuz'da Seyhan ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Mustafa Yıldız, yanındaki Abdülkadir Yılmaz, Rıdvan Alaca (24), Emir Artıyan (23), Ramazan Yolaçan (27), Ali Cem Şahun (23) ve A.Y. (16), iddiaya göre mahalledeki toprak sahada bir araya gelip, alkol almaya başladı. Bu sırada saha kenarından geçen Tahir Gölge (27), alkol alan Ali Cem Şahun'a "Neden yan bakıyorsun?" dedi. Şahun'un tepki göstermesiyle tartışma çıkınca Gölge, arkadaşı Nurettin Kaçar'ı yardıma çağırdı. Aynı mahallede oturan Kaçar, av tüfeğini alıp, olay yerine geldi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce yere düşen tüfeği alan Muhammet Mustafa Yıldız, Nurettin Kaçar'ı vurdu. Ağır yaralanan Kaçar, götürüldüğü hastanede hayatını kaybederken cinayet şüphelisi ile arkadaşları da kaçtı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan Şahun, Yolaçan, Alaca, Artıyan, Yılmaz, Yıldız ve Gölge ile A.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Muhammet Mustafa Yıldız ve Abdulkadir Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Skuter kazaları bitmek bilmiyor! Adana'da genç hemşire arabanın altında kaldı Skuter kazaları bitmek bilmiyor! Adana'da genç hemşire arabanın altında kaldı Hemşire scooterla giderken ölümden döndü Hemşire scooterla giderken ölümden döndü
Kaynak: DHA

Mustafa Yıldız, Ali Cem, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 'Yan bakma' kavgasında kendi getirdiği tüfekle vurulup öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:19 Köyler arası turnuvada kan gövdeyi götürdü! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
10:07 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden kadının midesinden 158 adet metal çıktı!
09:38 Bisiklet hırsızı, kendisine fırlatılan tencereyi de işte böyle çaldı
10:05 Mostafa Mohamed kiralandı! Galatasaray transferi tek bir şartla kabul etti
09:49 Koca fil, evladı için kendisini kaybetti! Orman görevlileri yanına gidince anladı
09:49 Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ve şef Arda Türkmen bebek bekliyor
09:45 Akaryakıtta düşüş dönemi! Bu gece benzin fiyatına indirim geliyor
09:31 17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti Vegas'ta evlendi
09:22 Gökhan Zan ile Müge Uzun Zan'ın dansı sosyal medyada gündem oldu
09:05 Sarıyer'de sahilde ceset bulundu! Ekipler cenazeye halat yardımıyla ulaşabildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 10:28:55. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: 'Yan bakma' kavgasında kendi getirdiği tüfekle vurulup öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement