Son dakika gündem: Yangın savaşçıları sezona hazır - Son Dakika

Son dakika gündem: Yangın savaşçıları sezona hazır

20.05.2021 19:47

Son dakika haberine göre Yangın savaşçıları sezona hazır İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangın sezonuna hazır Yangın savaşçıları tatbikat yaptı Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yangın sezonu hazırlıklarını tamamlayan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangın tatbikatı yaptı.

Yangın savaşçıları sezona hazır

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangın sezonuna hazır

Yangın savaşçıları tatbikat yaptı

İZMİR - Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yangın sezonu hazırlıklarını tamamlayan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangın tatbikatı yaptı. Meteorolojik verilere göre sıcak, kurak ve rüzgarlı bir yaz geçirileceğini kaydeden İzmir Orman Bölge Müdürü Zefer Derince, "İnşallah yangın çıkmaz ama şu anda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangın çıktığı anda müdahaleye hazır durumdayız" dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü; bir yangın komuta aracı, bir idare yangın yönetim helikopteri, dört kiralık su atar helikopter, bir kiralık anfibik uçak, bir adet gözetleme amaçlı İHA, 96 arazöz, 27 su ikmal aracı, 46 ilk müdahale aracı, 15 dozer, 10 adedi kiralık olmak üzere 15 treyler, 10 greyder, 106 yangın ekip merkezi, 66 yangın gözetleme kulesi, 23 haberleşme merkezi, 17 sabit noktada 33 kameralı yangın gözetleme, 9 noktada seyyar kameralı yangın gözetleme sistemi, 399 su kaynağı, 385 memur, 768 işçi olmak üzere toplam bin 153 personelle yangınla mücadele hizmetlerini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte yangın sezonuna hazır olan ekipler, Kemalpaşa'da bulunan yangın ekip merkezinde tatbikat yaptı. Tatbikat kapsamında ekipler, senaryo gereği yangın çıkarılan alana hızla müdahale ederek yangını söndürdü. İzmir Orman Bölge Müdürü Zefer Derince, "Bu seneki meteorolojik veriler, aleyhimize görünüyor. Uzun süreli tahminlerde kurak, sıcak ve rüzgarlı bir yaz geçeceği görünüyor. Dolayısıyla biz daha da hazırlıklı hale geldik. Bütün yangın ekiplerimizi, araçlarımızı tek tek kontrol ediyoruz. Eksiklik var mı, arızalı bir durum var mı tek tek yangın uzmanı arkadaşlarımızla tespit ederek yangın sezonuna hazır hale gelmek istiyoruz. İnşallah yangın çıkmaz ama şu anda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangın çıktığı anda müdahaleye hazır durumdayız" diye konuştu.

"Yangında en önemli unsur, etkin ve erken müdahale"

Tatbikat hakkında bilgi veren Derince, "Arkadaşlarımızı sürekli dinamik tutmak istiyoruz. Refleksleri güçlü olsun istiyoruz. Yangında en önemli unsur, etkin ve erken müdahaledir. Dolayısıyla arkadaşlarımızı buna hazırlamak adına, yangında serilecek hortumun ne şekilde çekileceği, nasıl toplanacağı, yangın mahalline nasıl gönderileceği de dahil olmak üzere her konuda arkadaşlarımızı eğitiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uyarı

Yangın konusunda vatandaşlara büyük görev düştüğünü dile getiren Derince, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımızdan bu konuda çok hassas olmalarını bekliyoruz. Bu sene sıcak ve kurak geçecek. Bol rüzgarlı günlerimiz olacak. Vatandaşlarımız, pandemi sürecinde evlerinde kapalı kaldı. Doğal olarak piknik yapmak isteyeceklerdir. Pikniklerini kesinlikle gelişi güzel yerlerde değil, piknik için ayrılmış sahalarda yapsınlar. Ateşlerini kontrollü yaksınlar. Bağ, bahçe, tarla temizliklerini anız yakarak değil de daha farklı şekillerde yapsınlar. Sigara izmaritlerini gelişi güzel atmasınlar. Vatandaşlarımız, ormanlarımızda yangın olabilecek şüphesiyle bir duman gördüklerinde ücretsiz olarak 177'yi arayabilirler. Aynı zamanda 112'yi arayarak da yangın ihbarında bulunabilirler."

10 yılda 2 bin 751 yangın çıktı

Öte yandan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yangın bilgileri kapsamında son 10 yılda 2 bin 751 adet orman yangını çıktı. Orman yangınlarında yanan alanın son 10 yılda toplam 14.977 ha., yangın başına düşen yanan alanın da 5,4 ha. olduğu belirtildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü; İzmir ve Manisa illerini kapsarken, dokuz orman işletme müdürlüğü ve iki orman fidanlık müdürlüğü ile hizmetlerini sürdürüyor. İşletme müdürlüklerinin tamamı orman yangınlarına karşı 1. derece hassas. Meydana gelen orman yangınlarının yüzde 95'i insan kaynaklı, yüzde 5'i ise doğal nedenlerden kaynaklanıyor.

Son dakika gündem: Yangın savaşçıları sezona hazır
Son dakika gündem: Yangın savaşçıları sezona hazır
Son dakika gündem: Yangın savaşçıları sezona hazır
Son dakika gündem: Yangın savaşçıları sezona hazır

Orman Bölge Müdürlüğü, Tatbikat, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Yangın savaşçıları sezona hazır - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rize'de protesto edilen Meral Akşener: Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı Rize'de protesto edilen Meral Akşener: Ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakıştı Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 207 kişi vefat etti, 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 207 kişi vefat etti, 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi Korona aşısının mucidi Uğur Şahin canlı yayında söz verdi: Eylüle kadar 120 milyon doz aşı gelecek Korona aşısının mucidi Uğur Şahin canlı yayında söz verdi: Eylüle kadar 120 milyon doz aşı gelecek Son Dakika: Süper Lig ekibi Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı Son Dakika: Süper Lig ekibi Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı 1 milyon TL ödülle aranan Şervan Eğit Muş kod adlı terörist etkisiz hale getirildi 1 milyon TL ödülle aranan Şervan Eğit Muş kod adlı terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Ünlü iş adamı Erol Çarmıklı son yolculuğuna uğurlandı Ünlü iş adamı Erol Çarmıklı son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Twitter'ın kaldırdığı Twitter'ın kaldırdığı "Mavi rozet" özelliği geri geliyor! Başvurular önümüzdeki haftalarda alınacak         
20:49
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Meral Akşener, İkizdere'nin ardından Çayeli'nde de protesto edildi Meral Akşener, İkizdere'nin ardından Çayeli'nde de protesto edildi         
19:49
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti         
18:35
Tunceli'de Tunceli'de "canlı bomba" krizi! 2 jandarma açığa alındı         
18:25
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı         
17:12
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum         
14:38
Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu         
14:09
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı         
12:25
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı         
09:47
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz         
00:19
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 21:07:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Yangın savaşçıları sezona hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement