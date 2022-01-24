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Son dakika gündem: Yangın savaşçıları yazın alevlerle kışın karla mücadele ediyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Yangın savaşçıları yazın alevlerle kışın karla mücadele ediyor

24.01.2022 12:01

Son dakika habere göre Yangın savaşçıları yazın alevlerle kışın karla mücadele ediyor Orman işletme müdürlüğüne bağlı yangın savaşçıları bu kez karlı yollarla mücadele ediyor Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal mahallerde yolların kapanması ile birlikte orman işletme müdürlüklerine...

Yangın savaşçıları yazın alevlerle kışın karla mücadele ediyor

Orman işletme müdürlüğüne bağlı yangın savaşçıları bu kez karlı yollarla mücadele ediyor

ADANA - Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal mahallerde yolların kapanması ile birlikte orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler, kar küreme ve yol açma çalışmalarına destek veriyor.

Adana'nın Kozan, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçelerinde ve mahallelerinde kar ve tipi etkili oluyor. Orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler ilçelerinde kar küreme ve yol açma çalışmalarına destek vererek yolda mahsur kalan vatandaşları kurtardı ulaşıma kapanan yolları açtı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 ilçede tipi ve kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapanan kırsal mahallelerin yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler de ilçelerde 8 iş makinesiyle kar küreme ve yolda kalan araçları kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Son dakika gündem: Yangın savaşçıları yazın alevlerle kışın karla mücadele ediyor
Son dakika gündem: Yangın savaşçıları yazın alevlerle kışın karla mücadele ediyor
Son dakika gündem: Yangın savaşçıları yazın alevlerle kışın karla mücadele ediyor

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Yangın, Adana, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Yangın savaşçıları yazın alevlerle kışın karla mücadele ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Yangın savaşçıları yazın alevlerle kışın karla mücadele ediyor - Son Dakika
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