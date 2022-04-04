YANGINA BANYODA YAKALANAN EMEKLİ ÖĞRETMEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI - Son Dakika
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YANGINA BANYODA YAKALANAN EMEKLİ ÖĞRETMEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

04.04.2022 11:44

ANTALYA'da 17 katlı binanın 7'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ANTALYA'da 17 katlı binanın 7'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dairesinde çıkan yangına banyoda yakalanan ve son anda kurtulan emekli öğretmen Osman Çolakoğlu, gözyaşlarını tutamadı.

Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki Menzil sitesinde 17 katlı binanın 7'nci katında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 45 dakikada söndürüldü.

Yangına banyoda yakalandığını söyleyen emekli öğretmen Osman Çolakoğlu, "Bir anda bütün ışıklar gitti. Önce ne olduğunu anlamadım. Kurulanıp, dışarıya çıkınca her yer duman olmuştu. Hemen kendimi evden dışarıya attım" dedi.

Gözyaşı döken Çolakoğlu, yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

YANGINA BANYODA YAKALANAN EMEKLİ ÖĞRETMEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
YANGINA BANYODA YAKALANAN EMEKLİ ÖĞRETMEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
YANGINA BANYODA YAKALANAN EMEKLİ ÖĞRETMEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
YANGINA BANYODA YAKALANAN EMEKLİ ÖĞRETMEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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Kaynak: DHA

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