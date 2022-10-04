Son dakika haberleri! YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN KADIN İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN KADIN İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI

04.10.2022 17:29

Edinilen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 4 katlı bir binanın 3'üncü katında çıkan yangında yan dairede bulunan ve dumandan etkilenen bir kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 4 katlı bir binanın 3'üncü katında çıkan yangında yan dairede bulunan ve dumandan etkilenen bir kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Emek Evler Mahallesi Bilge Caddesi'nde öğle saatlerinde 4 katlı bir binanın 3'üncü katında Tuğba B.'ye ait dairede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi alevler kaplarken, aile ve binadakiler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla yanan evin yan dairesinde dumandan etkilenen yaşlı bir kadını kurtardı. Yangın söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN KADIN İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN KADIN İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI - Son Dakika
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