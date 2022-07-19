Son dakika gündem: Yaralı şahini jandarma ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Yaralı şahini jandarma ekipleri kurtardı

19.07.2022 14:09

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yaralı şahini jandarma ekipleri kurtardı Aksaray'da Hasan Dağı'nın ormanlık bölgesinde devriye atarken ağacın dallarında yaralı şahin bulan jandarma ekipleri, ağaçtan kurtardığı şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Yaralı şahini jandarma ekipleri kurtardı

AKSARAY - Aksaray'da Hasan Dağı'nın ormanlık bölgesinde devriye atarken ağacın dallarında yaralı şahin bulan jandarma ekipleri, ağaçtan kurtardığı şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Dağı'nın ormanlık alanında devriye görevi ifa eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ağacın dallarında kuş sesi duydu. Kuşun yaralı olabileceğini düşünen jandarma ekipleri, sesin geldiği ağaca gittiklerinde bir şahinin yaralı olduğunu ve dallarda asılı kaldığını fark etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kısa süren çalışma ile yaralı şahini ağaçtan aldı. İndirildiğinde şahinin kanadından yaralı olduğunu fark eden jandarma ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaralı şahini alarak rehabilitasyon merkezine götürdü.

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hasan Dağı, Jandarma, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Yaralı şahini jandarma ekipleri kurtardı - Son Dakika

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