Son dakika gündem: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Şule Çet davasında verilen cezayı az buldu - Son Dakika

YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek, ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya (34) verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a (33) verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasının bozulması talebiyle tebliğname düzenledi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 'yardım' suçundan cezalandırılan sanık Berk Akand'ın da asli fail olarak cezalandırılması, sanıklara uygulanan indirimin yersiz olduğu yönünde görüş bildirerek, kararın bozulmasını talep etti.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, 29 Mayıs 2018 tarihinde lüks plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçen 4 Aralık'ta sonuçlandı. Mahkeme, sanık Aksu'ya 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla cinayet' suçundan önce ağırlatılmış müebbet cezası verildi. Ceza, indirim hükümleri uygulanarak müebbet hapse çevirildi. Sanık Aksu'ya ayrıca 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık Berk Akand'a ise 'cinayete yardım'dan 12 yıl 6 ay, 'cinsel saldırıya yardım'dan 5 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.